Halle/MZ - Bereits 163 Borreliose-Fälle wurden 2023 in Sachsen-Anhalt registriert. Die meisten davon in der Börde (53 Fälle) sowie dem Salzlandkreis (38 Fälle). Das geht aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor, über die die Krankenkasse Barmer informierte. „Wer in der Natur unterwegs ist, sollte sich, die Kinder und gegebenenfalls die Haustiere anschließend auf Zecken absuchen“, so Barmer-Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann. Im Ernstfall sei es wichtig, die zu den Spinnentieren gehörenden Milben vollständig aus der Haut zu entfernen.

