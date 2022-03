Früherer Kohleausstieg: Habeck will betroffenen Ländern entgegenkommen

Die Bundesregierung will „idealerweise“ bereits 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen. Bei einem Treffen mit den Kohleländern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen versichert Vize-Kanzler Robert Habeck: Auch die Hilfszahlungen sollen schneller kommen.

Berlin/Magdeburg/MZ - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den betroffenen Bundesländern beim vorgezogenen Kohleausstieg entgegenkommen. Das erklärte er am Mittwoch nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg in Berlin.

Er sei sich bewusst, dass ein vorgezogener Kohleausstieg „eine weitere Zumutung“ für diese Bundesländer sei. Wenn das ursprünglich vereinbarte Ausstiegsdatum von 2038 nun vorgezogen werde, müssten deshalb auch die Strukturhilfen für betroffenen Regionen nach vorne geschoben werden, sagte Habeck am Mittwoch.

Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP strebt den Kohleausstieg „idealerweise“ 2030 an, ursprünglich war das Jahr 2038 vereinbart worden. Allein Sachsen-Anhalt soll 4,8 Milliarden Euro für Kompensationsprojekte erhalten. Habeck betonte, neue Arbeitsplätze müssten bereits vorhanden sein, wenn die Kohleverstromung ende. Deshalb müssten geplante Maßnahmen zur Stärkung der Regionen „mit großer Kraft und großer Macht“ nun angegangen werden. „Auch da muss schneller gehandelt werden“, sagte Habeck. Zudem solle nun intensiv geprüft werden, wie schnell der bundesweite Ausbau erneuerbarer Energien geschehen könne.

Haseloff ist weiter „kritisch“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) betonte nach dem Treffen, er sehe den schnelleren Kohleausstieg „kritisch“. Zugleich sei das Treffen mit Habeck sehr konstruktiv gewesen. Haseloff warnte, aus dem schnelleren Kohleausstieg dürfe kein „gesellschaftlicher Grundkonflikt“ werden. Zudem müsse das deutsche Planungsrecht überarbeitet werden: Zahlreiche Bau- und Infrastrukturprojekte seien derzeit nur langsam umsetzbar.

Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) nannte exemplarisch die jahrelangen Genehmigungsverfahren neuer Windkraftanlagen. Diese betrügen derzeit fünf bis sieben Jahre. „Wenn wir bei den Zeiten bleiben, die wir jetzt haben, werden wir nicht in der Lage sein, diese Ziele zu erreichen“, sagte Woidke mit Blick auf neue Energiequellen für den geplanten Kohleausstieg. Habeck betonte indes, er halte einen früheren Ausstieg weiterhin für realistisch: „Ich gehe davon aus, dass noch Einiges möglich ist.“

Woidke fordert Beteiligung der Regionen

Die Runde aus dem Bundesminister und den Kohleländern soll nun regelmäßig zusammenkommen, um den Kohleausstieg zu beraten. „Ich erwarte, dass mit den Regionen geredet wird“, forderte Brandenburgs Regierungschef Woidke. Es dürfe keine zusätzlichen Lasten für die Länder geben.