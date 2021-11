Früherer Kohleausstieg: CDU in Sachsen-Anhalt will neue Atomdebatte

Sind längere AKW-Laufzeiten möglich? Die CDU in Sachsen-Anhalt warnt vor Energieengpässen in den kommenden Jahren.

Magdeburg/MZ - Christdemokraten in Sachsen-Anhalt haben ihre Forderung bestärkt, angesichts des absehbaren Endes der Kohleverstromung in Deutschland längere Laufzeiten für Atomkraftwerke zu diskutieren. Wer früher aus der Kohleindustrie aussteigen wolle und gleichzeitig auf Elektromobilität und CO2-Reduzierung setze, „der muss auch über eine technologieoffene, unabhängige, preisstabile und sichere Energieversorgung sprechen“, forderte Ulrich Thomas, Wirtschaftsexperte der CDU im Landtag am Donnerstag.

„Es geht nicht um den Bau neuer Atomkraftwerke, sondern um deren mögliche Laufzeitverlängerung, um die deutsche Grundlastversorgung mit Strom sicherzustellen.“ Denn absehbar werde sich der bundesweite Energieverbrauch erhöhen, die Energiepreise dürften aber nicht weiter steigen, so Thomas.

Hintergrund der Debatte sind die Koalitionsverhandlungen in Berlin zwischen SPD, Grünen und FDP. Dort ringen die Parteien aktuell darum, ob ein Ausstieg aus der Kohleindustrie „idealerweise“ bereits 2030 möglich ist - gesetzlich festgelegt ist das bisher bis 2038. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnt vor einem verfrühten Ausstieg und dem Bruch politischer Versprechen.

Energieminister Willingmann wiegelt ab

Allerdings erteilte Sachsen-Anhalts Energie- und Umweltminister Armin Willingmann (SPD) längeren AKW-Laufzeiten am Donnerstag eine Abfuhr. Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima habe sich Deutschland parteiübergreifend auf den Ausstieg aus der Kernkraft im Jahr 2022 geeinigt, betonte er. Es sei schon allein aus organisatorischen und technischen Gründen nicht mehr möglich, diesen gesetzlich lange vorgezeichneten Prozess umzukehren.

Selbst Betreiber der Kernkraftwerke hielten längere Laufzeit für nicht möglich, so Willingmann. „Wer jetzt also eine Laufzeitverlängerung der mehr als 30 Jahre alten Atomkraftwerke fordert, verkennt die energiewirtschaftliche Realität.“ Durch den Atomausstieg sei die Versorgungssicherheit nicht gefährdet. Willingmann appellierte für den konsequenten Ausbau erneuerbarer Energien.

Grüne: Atomdebatte ist „scheinheilig und verlogen“

Die Debatte im Landtag hatten die Grünen beantragt, Fraktionschefin Cornelia Lüddemann trat mit einem „Atomkraft? Nein Danke!“-Anstecker auf. Sie nannte es „scheinheilig und verlogen“, dass sich Christdemokraten in Sachsen-Anhalt für Atomkraft aussprächen. „Gleichzeitig lehnen die CDU-Landräte aus dem Süden des Landes aber jede Verantwortung für die Entsorgung des Atommülls ab“, so Lüddemann.