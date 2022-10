Krieg und Energiekrise gaben den Ausschlag Früher schrieb er Kinderlieder - Warum ein ehemaliger Musiker aus Sachsen-Anhalt jetzt eine Rentnerpartei gründen will

Werner Fuhrmann leitete einst ein Blasorchester in Staßfurt. Nun will er in ein neues Leben starten - er möchte in die Politik.