Frühlingszeit: Was sagen die Bauernregeln über das Wetter im März?

Die Thermometeranzeige klettert, Frühblüher gedeien und die Sonne scheint dieser Tage so kräftig, wie lange nicht: Der März läutet den Frühling ein. Doch was hat das März-Wetter für den Verlauf der kommenden Monate zu bedeuten? Die Bauernregeln geben Auskunft.

Was sagen die Bauernregeln für den März voraus?

Magdeburg/DUR/awe - Die Temperaturen über Nacht sind derzeit gar eisig, doch tagsüber sorgt die Sonne für ein angenehmes Temperaturempfinden. In den kommenden Tagen wird es allmählich wärmer, sodass mit zu 18 Grad Celsius gerechnet werden kann. Laut Deutschen Wetterdienst ist für den März auch nur mit geringem Niederschlag zu rechnen. Die Wetteraussichten scheinen einem schönen Start in den Frühling also nicht im Weg zu stehen. Doch sagt der Hundertjährige Kalender zum Märzwetter?

Landwirte orientierten sich viele Jahrhunderte an den von ihnen aufgestellten Weisheiten - den Bauernregeln. Eine Übersicht für den März.

Bauernregeln für den März

Fürchte nicht den Schnee im März, darunter schlägt ein warmes Herz - In den vergangenen Jahren war Schneefall im März eher selten. Doch selbst wenn es Schnee geben sollte, ist dies noch lange kein Anzeichen für länger anhaltende Kälte, eher das Gegenteil ist der Fall.

- In den vergangenen Jahren war Schneefall im März eher selten. Doch selbst wenn es Schnee geben sollte, ist dies noch lange kein Anzeichen für länger anhaltende Kälte, eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn im März noch viel Winde wehn, wird's im Maien warm und schön - Zwar läutet der März den Frühling ein, doch als Monat, der den Winter beendet, sind Sturm und Niederschlag nicht unüblich. Dies kann sogar eine Tendenz für gutes Wetter zum Frühlingsende hin sein.

- Zwar läutet der März den Frühling ein, doch als Monat, der den Winter beendet, sind Sturm und Niederschlag nicht unüblich. Dies kann sogar eine Tendenz für gutes Wetter zum Frühlingsende hin sein. Ein fauler, feuchter März ist jedes Bauern Schmerz - Ein niederschlagsreicher März kann fatale Folgen für die Ernteerträge von Landwirten haben.

- Ein niederschlagsreicher März kann fatale Folgen für die Ernteerträge von Landwirten haben. Gibt's im März viel Regen, bringt die Ernte wenig Segen - Siehe vorherige Bauernregel.

- Siehe vorherige Bauernregel. Säst du im März zu früh, ist's oft vergeb'ne Müh' - Auch wenn es zu Beginn des März bereits warm sein sollte, könnte es Ende des Monats oder im April nochmal kühl werden. Bauern sollten für ihren Arbeitsbeginn deshalb den richtigen Zeitpunkt abwarten.

- Auch wenn es zu Beginn des März bereits warm sein sollte, könnte es Ende des Monats oder im April nochmal kühl werden. Bauern sollten für ihren Arbeitsbeginn deshalb den richtigen Zeitpunkt abwarten. Lässt der März sich trocken an, bringt er Brot für jedermann - Ein niederschlagsarmer März optimiert die zukünftigen Erträge der Landwirte.

- Ein niederschlagsarmer März optimiert die zukünftigen Erträge der Landwirte. Wenn im März die Veilchen blühn, an Ludwig schon oft die Schwalben ziehn - Der 25. August ist der Namenstag des "Heiligen Ludwig". Ist es im März bereits so warm, dass Frühblüher wie Veilchen gänzlich blühen, könnte es Ende August bereits schon so kalt sein, dass Zugvögel in wärmere Gebiete fliegen.

Hundertjähriger Kalender

Laut des Hundertjährigen Kalenders, ist das Wetter im März wegweisend für die Temperaturen im Sommer. Regnet es im März viel und ist es zu kühl, so wirkt sich das auch auf die Arbeit von Landwirten aus. Ernteerträge fallen mitunter geringer aus oder sind später als üblich fertig.

Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.

Wetter Ende März

Laut dem 42-Tagetrend des Portals Wetter.de, stehen die Chancen für einen März mit warmen Temperaturen gut. So werden in wenigen Tagen in der nördlichen Hälfte Deutschlands Temperaturen um die 15 Grad erwartet, ehe die Thermometeranzeige dann Stück für Stück wieder sinkt. Zu Beginn des Aprils könnten dann aber Temperaturen von bis zu 19 Grad möglich sein.