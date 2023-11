Die Arbeit ist vorbei, und der Tag gefühlt auch. Im Herbst und Winter ist der erste Impuls die gesamte freie Zeit daheim zu bleiben, weil es so früh dunkel wird. Dabei gibt es immer noch viele Möglichkeiten, was Leute mit ihrer Freizeit in Sachsen-Anhalt anstellen können.

Magdeburg/DUR/wp - Es wird früher dunkel, es ist nass und die letzten warmen Tage haben sich auch von dannen gemacht. Sport und Theater wurden zwar in den vergangenen Jahren beliebter, aber mit dem Herbst verändert sich zwangsläufig die Freizeitplanung.

Die einen stört der Fakt, dass das Wetter oder die Dunkelheit ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung macht. Die anderen sind froh, es sich ohne Schuldgefühle auf dem Sofa gemütlich machen zu können. Bei wieder anderen ist der Herbstblues auf dem Vormarsch.

Aktivitäten für Zuhause im Herbst und Winter

Auch wenn der Spätherbst und Winter schöne und sonnige Tage zu bieten haben, sinken die Temperaturen stetig. Für die, die bei niedrigen Graden lieber Zuhause bleiben, gibt es einige Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten.

Ab aufs Sofa: Mit smarten Fernsehern ist die Entscheidung nicht einfach, zwischen Videospielen, Filme oder Serien streamen, oder ganz klassischen Fernsehprogrammen.

Was man sonst noch zuhause im Herbst und Winter machen kann:

Brettspiele spielen, entweder mit Freunden oder allein

Malen

Basteln

Eine neue Sprache lernen

Lesen

Das Instrument spielen, das seit dem vergangenen Weihnachten in einer Ecke einstaubt

Kochen

Backen

Musik hören

Aktivitäten für Draußen im Herbst und Winter

Auch wenn es früh dunkel wird und kalt ist, heißt das nicht, das die komplette Außenwelt bis zum Frühjahr tabu ist. Es gibt viele Orte, die nicht die eigenen vier Wände sind, an denen man aber nicht dem Wetter ausgesetzt ist. In vielen Städten Sachsen-Anhalts ist auch im Herbst und Winter etwas los. Öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken sind dabei oft barrierefrei.

Dazu zählen unter anderem:

Bibliotheken

Restaurants

Hallenbäder und Thermen

Kinos und Theater

Boulderhallen

Trampolinparks

Fitnessstudios

Kunst- und Kulturzentren

Verkaufsoffene Sonntage

Museen

Treibt es einen in die Natur sind Spaziergänge nicht das einzige, was man machen kann. So kann zum Beispiel der Harzturm in Torfhaus inzwischen besichtigt werden.

Wandern im Harz

Ein Ausflug zum Brocken

Weihnachtsmärkte

Unabhängig, wo sich in diesen "dunkleren Jahreszeiten" die Freizeit abspielt, sollen die Aktivitäten Spaß machen. Serienmarathon wie Winterwanderung durch den Harz.