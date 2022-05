Fraunhofer-Forscher in Halle blicken hinab bis auf die atomare Ebene

Halle/MZ - Wenn die Autoindustrie mit Kunststoffteilen Fahrzeuge leichter und dennoch unfallsicher bauen will oder die Solarbranche länger haltbare Anlagen produzieren möchte - dann schaut sich das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen in Halle, kurz IMWS, die Sache einmal genauer an. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn das Know-how der Einrichtung, die jetzt in einer Cyberattacke das Opfer von Datendieben geworden ist, besteht darin, den Fehlern und Schwachstellen in Werkstoffen auf der kleinsten Ebene, der Mikro- und Nanoskala, auf die Spur zu kommen.