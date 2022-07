Frau wird Mann, Mann wird Frau: Sachsen-Anhalts Koalition uneinig über neue Regeln

Magdeburg - Die von der Bundesregierung geplante Möglichkeit, bei den Behörden leichter ein anderes Geschlecht eintragen zu lassen, stößt in der Landespolitik auf gemischte Reaktionen. In der Magdeburger Regierungskoalition steht allein die SPD vorbehaltlos dahinter. Die CDU warnt davor, dass die in Berlin vorangetriebene Reform zur „Beliebigkeit“ führen könnte. Und die FDP will durch Nachbesserungen sicherstellen, dass auch bei einem Wechsel des Vornamens niemand vor Behörden oder Gläubigern abtauchen kann.

