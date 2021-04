Fotograf zeigt Menschen hinter besonderen Verkehrsprojekten

Halle (Saale) - Oh, wie hat Thomas Elste geflucht, wenn er mal wieder nicht vorankam! Auf dem halleschen Hauptbahnhof, erzählt der Polier aus Halle, habe es lange ein altes Stellwerk gegeben, das sogenannte Reiterstellwerk Hp5. Elste, Jahrgang 1967, war in der DDR Arbeitszugführer bei der Deutschen Reichsbahn - und das Stellwerk war ihm ein Dorn im Auge.

„Es war so alt, dass man oft ewig warten musste, bevor die Strecke freigegeben wurde.“ Irgendwann wäre er am liebsten mit der Abrissbirne angerückt. Vor einigen Jahren, als der Hauptbahnhof komplett saniert wurde, bekam Elste dann tatsächlich den Auftrag, das Stellwerk abzureißen. „Das war ein Fest für mich.“

Daniel Biskup zeigt Verkehrsprojekte zu Deutschen Einheit

Thomas Elste erzählt diese Geschichte in dem Buch „Ost-West Wir“ des Fotografen Daniel Biskup. So wie mehr als 100 andere Protagonisten auf über 300 großformatigen Seiten. Geotechniker sind dabei, Ingenieurinnen, Sprengmeister oder Großlastwagenfahrerinnen. Sie alle haben mitgeplant oder mitgebaut an Autobahnen, Schienen- oder Wasserwegen, die seit Anfang der 90er Jahre nach und nach Ost und West besser miteinander verbinden.

Vor 30 Jahren, im April 1991, hat das damalige Bundeskabinett diese sogenannten Verkehrsprojekte Deutsche Einheit beschlossen - 17 Bauvorhaben insgesamt. Darunter etwa die ICE-Schnellfahrtrasse Berlin-München via Halle, die Südharzautobahn A 38 oder das Wasserstraßenkreuz Magdeburg.

Interessiert an Umbrüchen

Daniel Biskup ist einer der bekanntesten zeitgenössischen deutschen Fotografen. Er hat internationale Spitzenpolitiker porträtiert, die Loveparade fotografiert, als sie noch ihre Heimat in Berlin hatte, oder Anfang der 1990er Jahre die Umbrüche im Osten. Bestreikte Betriebe, Politiker-Auftritte, Trabi-Schrottplätze. Alltag im Westen, der eben noch Osten war. „Ich kann mich thematisch nicht festlegen, weil ich mich für so vieles interessiere“, sagt er.

Was aber immer gleich ist: „Mich interessiert Gesellschaft, mich interessieren Umbrüche und Menschen.“ Das treibt ihn, das hat ihn schon immer getrieben. Die Umwälzungen unter Gorbatschow Mitte der 80er Jahre in der damaligen Sowjetunion waren mit ein Grund für ihn, Geschichte zu studieren, erzählt er, dazu Politik und Volkskunde. Das Fotografieren hat er sich selbst beigebracht - kein klassischer Weg, wie ihn Berufskollegen gegangen sind. Keine Fotografenlehre, kein Kunsthochschulstudium.

Und nun ein Buch über Brücken, Tunnel und Menschen, die diese gebaut haben? Auf den ersten Blick wirkt das irritierend. Doch Daniel Biskup sagt: Er habe Menschen zeigen wollen, die etwas geschaffen haben, was uns in Ost und West verbinde. So erklärt sich der Titel: „Ost-West-Wir“.

Chronist der Wendejahr

Die Wende, die Einheit - für Biskup ist das kein neues Thema. Zwei Tage nach dem Mauerfall, da studiert er noch in Augsburg, zieht er nach Ostberlin, so groß ist seine Neugier auf das für ihn fremde, andere Deutschland namens DDR. Er wohnt zur Untermiete, erst bei einem Freund von Katharina Witt. Dann bei einem Ehepaar, dessen tägliche Lektüre das SED-Blatt „Neues Deutschland“ ist. „Die haben mir die Welt aus ihrer Sicht erklärt. Für die war ich der westdeutsche Sohn.“ So wird er zum Chronisten der Umbrüche im Osten. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls macht er aus den Fotos von damals auch ein Buch - „Wendejahre“.

Um Menschen für „Ost-West-Wir“ zu finden, schreibt Daniel Biskup an Firmen, Kommunen, Redaktionen, darunter auch an die MZ. Manchmal, wenn er gar nicht weiterkommt, fragt er einfach im nächsten Ort: Wer hat an dieser Brücke mitgebaut? In einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern spricht er etwa die Besitzerin einer Eisdiele an. So trifft er auf einen Mann, den er in einem Boot auf der Peene in Szene setzt. Über den Fluss spannt sich die Autobahnbrücke, an deren Bau der Mann beteiligt war.

Bei der Auswahl der Menschen, die er zeigen möchte, habe ihm sein Auftraggeber, das Bundesverkehrsministerium, völlig freie Hand gelassen, sagt Biskup. So führt er im vergangenen Jahr hunderte Telefonate. Er fährt über Monate tausende von Kilometern durch ganz Deutschland zu Fototerminen vor Brücken, Tunnels, an Autobahnen. Eine neue Erfahrung: „Ich habe mich vorher kaum mit Infrastruktur und Architektur auseinandergesetzt und gelernt, mit einem anderen Blick durch die Landschaft zu fahren.“

In Baufirmen und Planungsbüros trifft er auf Westdeutsche, die wie er sagt, Ostdeutsche bei der gemeinsamen Arbeit besser kennengelernt hätten. Und auf Ostdeutsche, die irre stolz seien auf das, was sie geschaffen hätten. In vielen Gesprächen, erzählt er, habe er aber auch immer wieder von ostdeutschen Abwertungserfahrungen gehört. Von dem Gefühl, das, was man bisher geleistet habe im Leben, sei nach der Wiedervereinigung plötzlich nichts mehr wert.

Was der Westen nicht begriff

An diesem Punkt, sagt Biskup, sei ihm noch einmal klar geworden: „Die Einheit ist ein Geschenk, auch für die Ostdeutschen. Aber sie hat sich ungleich vollzogen.“ Um das Bild einer Familie zu bemühen: Der große Bruder im Westen habe die kleine Schwester im Osten nicht immer verstanden. „Im Westen hat man gedacht, die D-Mark heilt alles. Aber das hilft nichts, wenn man den Job verloren hat.“ Für viele Menschen in der DDR hätten ihre Betriebe auch Heimat und Gemeinschaft bedeutet. „Das hat der Westen lange nicht begriffen.“

Was folgt daraus? Biskup sieht den größeren Teil des Landes in der Pflicht: „Es wäre schon viel geholfen, wenn der Westen mehr Sensibilität für den Osten entwickeln würde.“ (mz/Alexander Schierholz)

>> Daniel Biskup: Ost-West-Wir, 324 Seiten, 25 Euro. Erhältlich beim Bundesverkehrsministerium