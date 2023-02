Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Ob gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund oder Manchester City: In der Bundesliga, in der Champions League und im DFB-Pokal müssen die Fußballprofis von RB Leipzig in vielen Spielen ihre Höchstleistung abrufen. Wie schaffen es die Spieler, trotz solcher Belastungen dauerhaft fit und verletzungsfrei zu bleiben? Das wollen RB und die Unversitätsmedizin Halle gemeinsam herausfinden.