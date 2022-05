Forscher aus Sachsen-Anhalt kooperieren mit Chinas Militär-Uni

In zehn Fällen gab es gemeinsame Studien mit Wissenschaftlern der Volksbefreiungsarmee. Ein Magdeburger Professor sieht darin kein Problem: „Das war reine Mathematik.“

Magdeburg - Mit zwei Millionen Soldaten ist sie die größte Armee der Welt. Die chinesische Volksbefreiungsarmee eroberte einst Tibet, schlug 1989 die Demokratiebewegung in Peking nieder, bedroht heute das demokratische Nachbarland Taiwan - und sie hat exzellente Beziehungen in deutsche Universitäten. Ein besonders geschätzter Kooperationspartner ist die Universität Magdeburg. Das hat ein Medienverbund um die Recherchegruppen „Correctiv“ und „Follow the money“ herausgefunden.