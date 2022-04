Fokus auf die Opfer der Pandemie: Jetzt brauchen Familien Hilfe

Magdeburg - Zu den vielen schlechten Nachrichten des Corona-Jahres 2020 kommt nun noch eine weitere hinzu: Die Zahl der Gewaltdelikte in Paarbeziehungen und gegenüber Kindern hat deutlich zugenommen. Das meldet nicht nur die Polizei in Sachsen-Anhalt, ähnlich sieht es in den anderen Ländern aus. Es liegt nahe, dass auch hier Corona seinen unglückseligen Anteil hatte. Wochenlang durften Kinder nicht in Schule oder Kita, schöne Erlebnisse im Familienalltag fielen weg - das hatte offensichtlich harte Folgen.