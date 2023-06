Paketriese DHL gegen Klimaschützerin - so lief der Verhandlungsauftakt in Halle

Halle (Saale)/MZ - Höhnisches Gelächter im Saal 53 des Landgerichts Halle. Auslöser war die Erklärung von DHL-Anwalt Thilo Korn. Der hatte gerade als Vertreter des Paketriesen gesagt: „Uns liegen diese

Umweltprojekte sehr am Herzen.“ Die Zuschauer im Saal brachte das kurz in Wallung – so sehr, dass Richterin Almut Ulmer eingreifen musste: „Kein Gelächter, das steht ihnen nicht zu“, so die Juristin.