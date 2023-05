Umzug nicht anerkannt Krebskranke Ukrainerin darf in Halle bleiben: Was ihre Helfer nun fordern

Das Ende einer langen Hängepartie: Die an Krebs erkrankte Nadiia Kulbachna aus der Ukraine darf in Halle bleiben, wo sie behandelt wird. Was ihre Helfer nun fordern im Umgang mit Flüchtlingen.