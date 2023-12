Milliarden für Intel-Ansiedlung in Sachsen-Anhalt sicher - was Ministerpräsident Haseloff stört

Durchbruch in Berlin

Magdeburg - Nach einer wochenlangen Haushaltskrise hat die Bundesregierung den Weg für die Subventionierung der Intel-Fabriken in Magdeburg freigemacht. Knapp zehn Milliarden Euro will der Bund für den Aufbau einer Halbleiterindustrie in Sachsen-Anhalt zahlen.