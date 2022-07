Filme werden immer öfter in Sachsen-Anhalt gedreht

Sachsen-Anhalt ist als Drehort bei Filmemachern begehrt. In den Kinos laufen viele Produktionen, die hier gedreht wurden. Was macht das Bundesland so attraktiv?

Halle/MZ - - Ein verregneter Nachmittag im Juli in Naumburg: Auf dem Marienplatz dreht sich ein Karussell, Kinder toben lachend umher, an Buden drängen sich Menschen. Es ist eine Szene auf dem Jahrmarkt. An einem Tisch sitzen zwei blonde Frauen. Eine trägt eine Krone, das ernste Gesicht darunter passt nicht zum Spaß aus Pappe. Die andere schaut dem Treiben auf dem Markt zu, sie genießt die Lebendigkeit auf dem Platz. Es ist eine Schlüsselszene im Drama „Anxiety“ („Angst“), eine deutsch-polnisch-schweizerische Produktion. „Die Unterschiede der beiden Schwestern werden hier ganz deutlich. Sie leben in völlig unterschiedlichen Welten“, sagt Tina Börner von der Filmproduktionsfirma Maja Fiction aus Leipzig. „Um das zu zeigen, ist die Kulisse hier ganz wichtig.“