Hersteller liefern nicht In Sachsen-Anhalt werden Fiebermittel für Kinder knapp

Fiebermittel für Kinder sind in vielen Apotheken ausverkauft. Die Apotheken in Sachsen-Anhalt kämpfen mit Lieferengpässen der Hersteller. Vor allem bei Paracetamol und Ibuprofen klaffen Lücken. Was können Eltern tun?