Feuerwehr sucht mit Drohne nach ausgebüxter Würgeschlange

Haldensleben/dpa - Schlangensuche aus der Luft: Die Feuerwehr sucht mit einer Drohne nach der seit Tagen vermissten Würgeschlange in Haldensleben im Landkreis Börde. Am Donnerstag wurden dazu der Bereich des Wohnhauses, der Stadtpark und die Böschung der Ohre abgesucht, wie die Stadt mitteilte. Der etwa drei Meter lange Netzpython wurde jedoch weiterhin nicht gesichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte zwei Tage zuvor bereits an dem Fluss einige Kästen aufgebaut und mit feuchten Waschlappen ausgelegt. Damit sollte die beige-bräunliche Schlange in eine Art feuchte Höhle gelockt werden. Als natürlicher Lebensraum eines Netzpython gelten die Tropen. Die Schlange war am 24. Juli nach Angaben der Polizei aus einer Wohnung in der Kleinstadt entkommen. Die Umstände gelten bislang als ungeklärt.