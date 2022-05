Feuerwehr rückt an: Mann kann in Halberstadt die Tür nicht öffnen

Der hilflose Mann war in Halberstadt nicht mehr dazu in der Lage, aus der Wohnung herauszukommen. Feuerwehr und Rettungsdienst eilen zu Hilfe.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Halberstadt einen hilflosen Mann aus seiner Wohnung befreit.

Halberstadt (dl) - Eine hilflose Person hat am Mittwochnachmittag in der Halberstädter Beckerstraße für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Der Mann war nach Informationen der Volksstimme offenbar nicht mehr in der Lage, seine Wohnungstür von innen allein zu öffnen.