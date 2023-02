Am Freitag hat es im Altmarkklinikum in Salzwedel gebrannt. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Bei dem Brand entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Salzwedel/DUR/acs - Am Freitag kam es in der Altmarkklinik in Salzwedel zu einem Brand. Am frühen Abend löste die Brandmeldeanlage der Klinik einen Alarm aus. Als die Polizei und die Feuerwehr eintrafen, konnten Flammen in der Cafeteria des Erdgeschosses wahrgenommen werden.

Gebrannt hat eine Sitzbank am Fenster zum hinteren Ausgang. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Was den Brand auslöste, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Es mussten keine Patienten evakuiert werden.