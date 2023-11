Am Wochenende wurde ein per Haftbefehl gesuchter Italiener auf der A9 von der Polizei gefasst. Er wird verdächtigt, seine Ex-Freundin ermordet zu haben. Das Oberlandesgericht Naumburg hat nun seine Auslieferung beschlossen.

Naumburg/dpa. - Der mutmaßliche Mörder einer 22-jährigen Studentin wird nach Italien ausgeliefert. Das Oberlandesgericht Naumburg teilte am Mittwoch mit, die Auslieferungshaft gegen den 21 Jahre alten Italiener angeordnet zu haben. Der Mann war am Wochenende zwischen den Abfahrten Bad Dürrenberg und Kreuz Rippachtal in Sachsen-Anhalt festgenommen worden und sitzt derzeit in Halle in Haft.

Lesen Sie auch: Autopanne auf A9: Italiener nach mutmaßlichem Mord an Ex-Freundin bei Bad Dürrenberg gefasst

Der mutmaßliche Täter habe sich mit der vereinfachten Auslieferung einverstanden erklärt, teilte das Gericht mit. Er bleibe bis zur Übergabe an die italienischen Behörden weiter inhaftiert. Wann die Auslieferung erfolgen soll, war zunächst nicht klar. Italien hatte am Dienstag die Auslieferung des Mannes beantragt.

Mutmaßlicher Mörder soll Freundin in Italien getötet haben

Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin in Italien derart körperlich misshandelt zu haben, dass die junge Frau starb. Ihre Leiche wurde in einer Schlucht im Norden Italiens gefunden. Der Fall sorgt in Italien seit mehr als einer Woche für Schlagzeilen. Inzwischen hat sich daraus eine grundsätzliche Debatte entwickelt, wie Frauen vor Beziehungstaten besser geschützt werden können.