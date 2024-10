Bestimmte Feiertage sind im Gesetz verankert und werden nicht nur jedes Jahr gefeiert, sondern bedeuten auch, dass an diesen Tagen die meisten Menschen frei haben. Welche gesetzlichen Feiertage es in Sachsen-Anhalt 2024, 2025 und 2026 gibt.

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2024, 2025 und 2026: Alle Termine im Überblick

Magdeburg. - In Deutschland gibt es neun gesetzliche Feiertage, die für alle 16 Bundesländer gelten. In Sachsen-Anhalt gibt es über diese neun Feiertage hinaus noch zwei weitere, die jährlich gefeiert werden.

Allerdings fallen nicht alle Feiertage auf einen Werktag, sondern auch mal auf einen Sonntag.

Welche gesetzlichen Feiertage gibt es in Sachsen-Anhalt?

Welche Feiertage werden nicht in Sachsen-Anhalt gefeiert?

Fronleichnam : Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

: Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Allerheiligen : Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland

: Nur Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Buß- und Bettag : Nur in Sachsen Feiertag – in Bayern entfällt allerdings der Unterricht an Schulen

: Nur in Sachsen Feiertag – in Bayern entfällt allerdings der Unterricht an Schulen Frauentag: Nur Feiertag in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern

Wann ist der nächste Feiertag in Sachsen-Anhalt 2024?

In Sachsen-Anhalt ist der 31. Oktober 2024 der nächste Feiertag. An diesem Datum wird der Reformationstag gefeiert.

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2024

Neujahr: 01.01.2024 (Montag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2024 (Samstag)

Karfreitag: 29.03.2024 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 01.04.2024 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2024 (Mittwoch)

Christi Himmelfahrt: 09.05.2024 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 20.05.2024 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2024 (Donnerstag)

Reformationstag: 31.10.2024 (Donnerstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2024 (Mittwoch)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2024 (Donnerstag)

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2025

Neujahr: 01.01.2025 (Mittwoch)

Heilige Drei Könige: 06.01.2025 (Montag)

Karfreitag: 18.04.2025 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 21.04.2025 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2025 (Donnerstag)

Christi Himmelfahrt: 29.05.2025 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 09.06.2025 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2025 (Freitag)

Reformationstag: 31.10.2025 (Freitag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2025 (Donnerstag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2025 (Freitag)

Gesetzliche Feiertage in Sachsen-Anhalt 2026

Neujahr: 01.01.2026 (Donnerstag)

Heilige Drei Könige: 06.01.2026 (Dienstag)

Karfreitag: 03.04.2026 (Freitag)

Ostern - Ostermontag: 06.04.2026 (Montag)

1. Mai - Tag der Arbeit: 01.05.2026 (Freitag)

Christi Himmelfahrt: 14.05.2026 (Donnerstag)

Pfingsten - Pfingstmontag: 25.05.2026 (Montag)

Tag der Deutschen Einheit: 03.10.2026 (Samstag)

Reformationstag: 31.10.2026 (Samstag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2026 (Freitag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2026 (Samstag)

Heilige Drei Könige und Reformationstag: Besonderheit in Sachsen-Anhalt

Der Reformationstag und der Feiertag Heilige Drei Könige sind in Sachsen-Anhalt etwas Besonderes, denn Heilige Drei Könige und der Reformationstag werden nicht in allen Bundesländern als Feiertag anerkannt. Neben Sachsen-Anhalt gilt der katholische Dreikönigstag nur in Baden-Württemberg und Bayern als Feiertag.

Der evangelische Reformationstag ist Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen – und Sachsen-Anhalt. In Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland wird der Reformationstag nicht gefeiert.