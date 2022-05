Fehlender „Klartext“: Kritik aus Ost-AfD an schwachem Wahlergebnis in NRW

Beinahe wäre die AfD in Nordrhein-Westfalen aus dem Landtag geflogen. Im Osten fuhr die Rechtsaußenpartei dagegen bis zuletzt starke Ergebnisse ein: Gewinnen die Ostverbände nun an Macht in der Partei?

Magdeburg/MZ - Das schwache Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen befeuert die Konkurrenz zwischen Ost- und Westverbänden in der Rechtsaußenpartei. „Wir haben in Nordrhein-Westfalen 180.000 Stimmen in das Nichtwählerlager verloren“, kritisierte Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner am Montag. „Da muss man schon einmal in sich gehen und fragen, woran es gelegen hat.“