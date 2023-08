Lkw in der Auffahrt, in Nothaltebuchten, im Halteverbot: Der Mangel an Lkw-Parkplätzen sorgt an den Autobahnen in Sachsen-Anhalt immer wieder für gefährliche Situationen. Warum der Ausbau der Rastplätze zäh ist und die Fahrer frustriert sind.

Dichtes Gedränge auf dem Rastplatz: In Sachsen-Anhalt fehlenden hunderte Lkw-Stellplätze an den Autobahnen. Für die Fahrer ist das eine Belastung.

Halle/MZ - Bricht der Abend an den Autobahnen an, wird das Dilemma der Brummifahrer sichtbar: Die Sattelzüge stehen in Nothaltebuchten, in Rastplatzauffahrten, ragen mitunter sogar auf die Fahrbahn. Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen fehlen hunderte Lkw-Parkplätze in Sachsen-Anhalt. Laut einer Analyse aus dem Jahr 2018 sind es 800, aktuelle Zahlen gibt es nicht. Klar ist jedoch: Die Tendenz ist steigend. Die Verkehrsdichte steige stärker als die rein baulich zu schaffenden Parkplatzkapazitäten, sagt Johanna Metzger von der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH der MZ. Das bundeseigene Unternehmen will Abhilfe schaffen – bei Lkw-Fahrern stoßen die Pläne jedoch auf Skepsis.