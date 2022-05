Familienkasse zieht nach Sachsen-Anhalt: Gut bezahlte Jobs, aber auch Wettbewerb um Fachkräfte

Immer mehr Bundeseinrichtungen ziehen nach Sachsen-Anhalt - nun auch die Familienkasse. So entstehen gut bezahlte Jobs, aber auch Wettbewerb um Fachkräfte.

Halle/MZ - Die zentrale Familienkasse des Bundes wird künftig von Magdeburg aus tätig sein. Das bestätigte die zuständige Bundesarbeitsagentur der MZ. Damit siedelt sich eine weitere Bundesbehörde im Land an. Zuletzt waren bereits in Halle, Merseburg sowie Naumburg neue Einrichtungen mit hunderten Jobs geschaffen worden. „Ich freue mich, dass der Bund seine Zusagen wahr macht und seine Behörden verstärkt im Osten und auch in Sachsen-Anhalt ansiedelt“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).