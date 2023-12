Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ein tristes Treppenhaus in Halle-Neustadt. Bohodar Khimiak wartet an einem Treppenabsatz und führt in die Wohnung. Sie ist weihnachtlich geschmückt: ein Adventsgesteck auf einer Kommode, rote Weihnachtssterne und Engelsfiguren im Wohnzimmer. „Einiges haben wir erst hier kennengelernt. Wir mischen das mit unseren eigenen Traditionen“, sagt Oksana Khimiak. Sie ist die Mutter der Geschwister Bohodar, Anhelina und Vasyl. In der kleinen Küche kocht sie gerade Borschtsch und Wareniki, gefüllte Teigtaschen – typisch ukrainisches Essen. Sie haben ihre Heimat mitgenommen in dieses neue Leben in Halle. Das Ankommen war schwer, „aber es ist leichter geworden“, sagt Bohodar. „Wir sind dabei, unseren Platz zu finden.“