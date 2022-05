Faktencheck: Experten aus Sachsen-Anhalt widerlegen Fake-News zur Corona-Impfung

Halle/MZ - Gegen die Corona-Politik gehen seit Monaten Menschen auch in Sachsen-Anhalt auf die Straßen. Allein in Halle waren es am Montag rund 2.400 Demonstranten. Im Zentrum der Kritik stehen Beschränkungen und die Impfpflicht. Die ist für Gesundheitsberufe bereits beschlossen. Jetzt debattierte der Bundestag erstmals über eine allgemeine Impfpflicht. Die MZ hat Argumente von Impfskeptikern zusammen getragen - und Experten aus Sachsen-Anhalt dazu befragt.