Halle

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein 36-jähriger Fahrradfahrer in Halle schwer verletzt worden. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zu dem Hergang des Unfalls am Montagnachmittag in der Berliner Straße lagen zunächst keine weiteren Details vor. Zur Unfallaufnahme war die Straße im Bereich des Unfallorts gesperrt.