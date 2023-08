Mit Böllern und Brecheisen Bande soll Fahrkartenautomaten gesprengt haben – das war ihre Strategie

Eine Gruppe junger Männer soll eine Reihe von Automaten an Bahnhöfen in Sachsen-Anhalt gesprengt haben. Als Vorbild diente offenbar ein Internet-Video. Der Prozess am Landgericht Dessau-Roßlau gibt nun Einblick in ihre Taktik.