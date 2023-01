Fahrerflucht in Halle: Der Freund des Getöteten sucht den Täter weiter

Auf der Straße, vor der Vincent Grünke steht, wurde sein Freund Maximilian S. am Silvesterabend 2021 angefahren.

Halle/MZ - Begegnet Vincent Grünke ein weißer Kleinwagen, dann spielt sich bei ihm immer der gleiche Ablauf ab. Dann schaut der 21-Jährige, ob er Auffälligkeiten an der Front des Fahrzeugs sieht. „Ich gucke, ob einer der Scheinwerfer neu ist, ob das Spaltmaß an der Schürze passt und ob irgendwelche Teile gewechselt wurden.“ Steht der weiße Wagen auf einem Parkplatz, dann geht er nah heran, inspiziert den Radkasten und prüft, ob dort das Kunststoffgehäuse neu ist. „Das Bauteil wurde an der Unfallstelle gefunden“, sagt Grünke. „Es wäre ein Hinweis darauf, dass das Fahrzeug vielleicht etwas mit Maximilians Tod zu tun hat.“