Glücksspiel in Sachsen-Anhalt Fachkräfte am Roulette-Tisch gesucht - wie Spielbanken sich um neues Personal bemühen

Der Fachkräftemangel ist auch in der Glücksspielbranche angekommen. Um ihren Personalbedarf zu decken, gehen die Spielbanken in Sachsen-Anhalt ungewöhnliche Wege. Ein Besuch am Roulette-Tisch