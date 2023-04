Der MDR ist in nahezu allen sozialen Netzwerken unterwegs - das steht nun auf dem Prüfstand.

Magdeburg - Nach Jahren des umfassenden Ausbaus will der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Angebote in sozialen Netzwerken deutlich zurückfahren. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat nach eigenen Worten eine Wende eingeleitet. „Für den MDR können wir sagen, dass wir in den vergangenen Wochen zahlreiche MDR-Accounts auf Drittplattformen eingestellt haben beziehungsweise zeitnah einstellen werden“, sagte MDR-Sprecher Michael Naumann der MZ.