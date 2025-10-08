In Sachsen-Anhalt sind ungewöhnlich viele Zecken aktiv: Über 1.400 Infektionen wurden gemeldet. Auch für Hunde sind die Tiere gefährlich. Werden solche Jahre nun häufiger?

Die Zahl der von Zecken übertragenen Borreliose-Fälle in Sachsen-Anhalt ist dieses Jahr deutlich gestiegen.

Halle/MZ. - Im Garten, beim Waldspaziergang und beim Festival: In diesem Jahr waren Zecken in Sachsen-Anhalt besonders aktiv. In der zu Ende gehenden Saison gab es außergewöhnlich viele Fälle von Borreliose. 1.402 Infektionen wurden dem Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) bisher gemeldet, 2024 waren es erst 745 zu dieser Zeit. Zudem haben sich neun Menschen mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) infiziert, im Vergleichszeitraum 2024 waren es drei. Das sei eine hohe Zeckenaktivität im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren, so das LAV.