Debatte mit Bundesministerin Schulze und Ministerpräsident Haseloff. Was bedeutet die „Zeitenwende“ nach dem russischen Überfall auf die Ukraine konkret?

Experten diskutieren mit Bürgern in Wittenberg die „Zeitenwende“

Halle/MZ - Der russische Angriff auf die Ukraine markiert auch für die deutsche Politik einen Bruch: Im bisherigen Verhältnis zu Russland sowie in fast allen Politikbereichen von Energie- über Rüstungs- bis Wirtschaftspolitik. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat dafür im Bundestag kurz nach dem Überfall den Begriff der „Zeitenwende“ geprägt – er wurde 2022 zum „Wort des Jahres“ in Deutschland gekürt. Doch was bedeutet diese „Zeitenwende“ nun konkret? Dieser Frage geht die Münchener Sicherheitskonferenz mit einem ungewöhnlichen Debattenformat vor Ort nach. Nächste Station: Wittenberg.