Halle/MZ. - Krebs ist in Sachsen-Anhalt die zweithäufigste Todesursache. Umso wichtiger ist es, dass Menschen Vorsorgeuntersuchungen nutzen. Doch die Zahlen dafür sind hier im Land noch ausbaufähig, sagt die sachsen-anhaltische Krebsgesellschaft nun zum Weltgesundheitstag. Künftig könnten spezielle Bluttests die Früherkennung deutlich einfacher und effektiver machen. MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller fasst die Details dazu zusammen:

Wie viele Menschen sind in Sachsen-Anhalt von Krebserkrankungen betroffen? In Sachsen-Anhalt werden pro Jahr rund 40.000 Menschen mit Krebserkrankungen stationär im Krankenhaus behandelt, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Die häufigste Diagnose ist dabei Krebs im Verdauungsapparat, beispielsweise Darm- oder Magenkrebs, gefolgt von Lungen-, Brust- und Prostatakrebs. Mit 379 Todesfällen je 100.000 Einwohner hatte Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 die höchste Sterberate bei Krebs unter allen Bundesländern (bundesweite Quote: 276). Jeder Fünfte aller Todesfälle (etwa 22 Prozent) ging demnach hier im Land auf Krebs zurück – nur an Herz-Kreis-Lauferkrankungen starben noch mehr Menschen (rund 40 Prozent).

Wie werden Vorsorgeuntersuchungen im Land genutzt?Sachsen-Anhalt sei ein „Vorsorge-Muffel-Land“, sagt Sven Weise, Geschäftsführer der hiesigen Krebsgesellschaft. Hier nutzen weniger Menschen als im Bundesdurchschnitt Untersuchungen zur Früherkennung. Vor allem in der Pandemie waren die Zahlen laut einer AOK-Analyse stark zurückgegangen, teilweise deutlich stärker als im Bund – etwa bei Hautkrebs. Davor hatte bereits eine Langzeit-Auswertung der Krankenkasse von 2009 bis 2020 ergeben, dass Sachsen-Anhalt bei der Früherkennung Luft nach oben hat. Bei Darmkrebs beispielsweise nahmen in diesem Zeitraum hier nur 35 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer ab 65 Jahren die Untersuchung in Anspruch. Bundesweit waren es 45 Prozent der Frauen und 41 Prozent der Männern.

Nur rund die Hälfte geht zur Krebsvorsorge

Insgesamt gaben bei einer AOK-Umfrage 2023 rund 55 Prozent der Sachsen-Anhalter an, regelmäßig zur Krebsvorsorge zu gehen. Damit lag man unter allen Bundesländern auf dem elften Rang, Letzter war Sachsen (51 Prozent). Die Krebsgesellschaft mit Hauptsitz in Halle und einem Netzwerk von Beratungsstellen (Infos: sakg.de) setzt sich daher für bessere Früherkennung ein – und wirbt entsprechend dafür, wie jetzt zum Weltgesundheitstag am 7. April.

Warum ist Früherkennung bei Krebs so wichtig? Weil sie die Überlebenschancen erhöht. Generell habe die Krebstherapie große Fortschritte gemacht, erläutert Hans-Joachim Schmoll, der als international renommierter Onkologe seit mehr als 50 Jahren forscht und seit 2000 Vorsitzender der Krebsgesellschaft ist. So sei es heute möglich, etwa dank Immuntherapien mehrere Jahre Lebenszeit zu gewinnen und oft sogar ein Langzeit-Überleben gewährleisten – entweder als Geheilter oder als Mensch, der mit einer chronischen, kontrollierbaren Krebserkrankung lebt. Schmoll selbst hat beispielsweise eine hochwirksame Therapie gegen Hodenkrebs entwickelt. „Es hat sich enorm viel getan“, sagt er.

Hans-Joachim Schmoll ist Mediziner und Vorstandsvorsitzender der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft. (Foto: H-J. Schmoll)

Diese Tests läuten eine neue Entwicklungsstufe im Kampf gegen die Krankheit ein. Prof. Dr. Hans-Joachim Schmoll, Onkologe

Und dennoch: Krebs werde noch immer oft zu spät erkannt und verlaufe daher viel zu oft tödlich, sagt der 77-Jährige, der 2004 Gründungsdirektor des „Landeszentrums für Zell- und Gentherapie“ an der Universität Halle war. Es sei derzeit noch Zukunftsmusik, die Krebs-Entstehung gänzlich zu verhindern. Solange das nicht möglich sei, bleibe Frühdiagnostik der Schlüssel zum Erfolg. Der Krebs muss so früh erkannt werden, dass die Medizin noch rechtzeitig eingreifen kann. In einem Stadium, in dem Patienten häufig noch keine Symptome haben. An dieser Stelle setze die molekulare Diagnostik an – als eine der vielversprechendsten Entwicklungen.Wie genau sollen die neuen Krebstests funktionieren?Dabei werden Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und Speichel untersucht um festzustellen, ob und wo sich im Körper eines Patienten Krebszellen befinden – und auch, um welchen Krebs es sich handelt. Derzeit arbeiten weltweit gleich mehrere Unternehmen an der Entwicklung von Tests, sagt Schmoll. Zuletzt hätten amerikanische Forscher im Dezember Vorab-Daten zu einem Bluttest veröffentlicht, der auf ein Protein abziele, dass demnach bei nahezu allen Krebsarten in einem sehr frühen Stadium nachweisbar sei. Sollten sich diese Daten bestätigen, dann wäre das „der erhoffte Gamechanger“, formuliert Schmoll. Also „eine neue Ära, etwas noch nie Dagewesenes“ mit weltweiten Auswirkungen.

Forschung zu Krebs auch an der Uni Halle

Die Bekämpfung von Krebs müsse ohnehin als globale Aufgabe verstanden werden, betont der Onkologe. Entsprechend forschen Mediziner dazu international – auch in Halle. An der Universitätsmedizin wird beispielsweise daran gearbeitet, Marker im Blut zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zu identifizieren – einer aggressiven Krebsart, bei der nur jeder zehnte Patient fünf Jahre nach der Diagnose noch lebt und an der allein 2022 in Sachsen-Anhalt 709 Menschen starben. Und Forscher der Uni Magdeburg haben bereits mögliche Faktoren zur Früherkennung für diesen Krebs gefunden, die mit Künstlicher Intelligenz erkannt werden können. Dies soll nun in einer großen Studie überprüft werden.

Was könnte das alles für die Krebsmedizin bedeuten? Zum einen könnten zuverlässige Bluttests, die jetzt für die Medizin so nah wie nie seien, die Vorsorge extrem verbessern, sagt Schmoll. So wären dann invasive oder unangenehme Vorsorgeuntersuchungen, wie Mammografie oder Darmspiegelung, nur noch nötig, wenn zuvor ein Test auf die Erkrankung hinweise. Zudem würden es einen Paradigmenwechsel in der Therapie geben: Dabei wird bisher in der Regel ein Primär-Tumor entfernt, hinzu kommt eine Chemo- oder Hormontherapie, um eventuell im Gewebe noch nicht sichtbare kleinste Tumore zu bekämpfen. Das berge die Gefahr einer Übertherapie, die Belastung für Patienten sei hoch.

„Hier könnten die Bluttests eine entscheidende Verbesserung bringen, da sie auch noch molekularbiologisch kleine Tumoranteile nachweisen können.“ In etwa fünf Jahren würden diese Tests noch genauer sein, und am Ende des Prozesses werde dann als oberstes Ziel die Erkennung in Vor- und Frühstadien stehen – und nicht mehr die Therapie von bereits vorhandenem Krebs.