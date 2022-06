Exil-Afghanen in Sachsen-Anhalt leben in Angst

Halle (Saale)/Berlin/MZ - Die etwa 6.000 Afghanen in Sachsen-Anhalt schauen mit Fassungslosigkeit und größter Sorge auf die Entwicklungen in ihrem Heimatland. „Die rasante Machtübernahme der Taliban war ein Schock und eine große Enttäuschung“, sagte etwa Mohamad K. aus Halle. „Es gab für ein paar Jahre im Land so etwas wie Menschenrechte und Freiheit“, meint Exil-Afghane Kamil E. Auch er will nur mit gekürztem Namen genannt werden, aus Angst um seine Angehörigen in Afghanistan. „Dort bestimmen nun wieder die Taliban, die nichts anderes als Verbrecher sind, und es wird schlimmer als zuvor.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<