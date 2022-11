Ex-Sportstar erklärt in Halle: So kann jeder seinen großen Traum verwirklichen

Halle/MZ - Sind unsere Gedanken wirklich so schmutzig? „Diese dreckige, schwarze Brühe schütten sich viele Menschen jeden Tag selbst in den Kopf hinein“, sagt Christian Bischoff und hält eine Flasche mit dunkler Flüssigkeit in die Höhe. Dies sei ein Symbol dafür, dass wir alle häufig viel zu negativ denken, betont der Zwei-Meter-Hüne. „Und wenn du das über Jahre tust, versaust du dir deinen Geist.“ Aber Bischoff hat zum Auftakt der neuen Saison „MZ-Wissen 2022/23“ auch eine gute Nachricht für sein Publikum: Mit der richtigen Einstellung könne jeder Einzelne sein Leben in eine bessere Richtung lenken.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.