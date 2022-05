Rückkehr in den Landesdienst Ex-AfD-Landtagsabgeordneter Mario Lehmann will wieder Polizist werden

Kriminalhauptkommissar Mario Lehmann hat in den vergangenen fünf Jahren als AfD-Landtagsabgeordneter mehrfach Schlagzeilen geliefert. Nachdem er sich mit der AfD überworfen hatte, schied er im Sommer aus dem Parlament aus. In Kürze kehrt er nun wohl als verbeamteter Staatsdiener in den Polizeidienst zurück.