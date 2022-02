Europäischer Tag des Notrufs: Wie die 112 jeden Tag Leben rettet

Am 11. Februar ist Europäischer Tag des Notrufs. Seit 2008 ist die Notrufnummer 112 in allen Landern der Europäischen Union zum Erreichen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erreichbar. Auch in Magdeburg gehen täglich zahlreiche Anrufe ein.

Magdeburg/DUR/awe - Am 11.2. ist der Tag des europäischen Notrufs 112. Ein passendes Datum für eine lebenswichtige Rufnummer, denn mit der europaweit einheitlichen Notrufnummer können Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gebührenfrei aus allen Fest- und Mobilfunknetzen der Europäischen Union gerufen werden. Seit Dezember 2008 gilt für die gesamte EU die einheitliche Nummer 112.

Zahl der abgesetzten Notrufe gestiegen

Rettungskräfte sind jeden Tag enormen Stress ausgeliefert. Zudem hat sich der berufliche Alltag enorm verändert, wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilt. So wachsen die fachlichen Anforderungen an Einsatzkräfte stetig und damit auch der Bedarf zur ständigen Aus- und Weiterbildung.

Zudem gibt es deutlich wahrnehmbare Steigerung von abgesetzten Notrufen in den vergangenen zehn Jahren. Für 2020 und 2021 war diese rückläufig, was jedoch auf die Corona-Pandemie, den Lockdowns und den damit einhergehenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens zurückzuführen ist. Eine Trendwende zu gestiegenen Notrufeingängen ist daher nicht abzusehen, so die Magdeburger Feuerwehr. Von der integrierten Leitstelle Magdeburg werden pro Tag circa 250 Notrufe für Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport entgegengenommen und disponiert.

Eine Ursache für die gestiegenen Notrufe könnte die verringerte Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und die Selbsthilfemöglichkeiten sein. Entsprechende Initiativen zur Stärkung der Bevölkerung sind deutschlandweit durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz initiiert.

Angriffe auf Einsatzkräfte haben sich vermehrt

Doch neben der erhöhten Einsatzhäufigkeit der Rettungskräfte hat sich auch der persönliche Umgang geändert. So hat sich die Wertschätzung für Polizisten und Feuerwehrkameraden in den vergangenen Jahren gemindert. Auch in Magdeburg wurden Retter in jüngster Vergangenheit beleidigt oder sogar tätlich angegriffen. Dies sind derzeit noch Einzelfälle, aber mit steigender Tendenz von denen viele Kollegen der Feuerwehr Magdeburg berichten, heißt es auf Anfrage.

In Deutschland kennen die meisten die Notrufnummer #112 - doch viele wissen nicht, dass seit 2008 über die #112 auch in allen anderen EU-Mitgliedstaaten gebührenfrei Feuerwehr, Rettungsdienste oder Polizei angerufen werden können.https://t.co/C8luIT3fm0#TwitterGewitter2022 pic.twitter.com/tJEsvXh9FH — Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) February 11, 2022

Auf die 112 wird auch auf Twitter aufmerksam gemacht

Auch in den sozialen Medien wie Twitter machen Rettungskräfte in Sachsen-Anhalt sowie deutschlandweit unter den Hashtags #112live und #TwitterGewitter2022 dieses Jahr auf den Europäischer Tag des Notrufs aufmerksam.

Der Tag des europäischen Notrufs 112 rückt neben der Aufmerksamkeit für die Rufnummer somit auch den Berufsstand der "Helden des Alltags" und deren Bedeutung für die Gesellschaft in das Bewusstsein der Bürger.