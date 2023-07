Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Er wartet nicht lange, dann packt er einen Stapel mit Heften und Kopien aus. Jörg Gersonde zieht ein kleines Buch hervor und legt es auf den dunklen Schreibtisch in seinem Büro. „Damit fing es an“, sagt er. Als Jugendlicher stöberte er in der Bibliothek in Schwerin. Und plötzlich stand da dieses Buch: „Taschenlehrbuch Esperanto“ ist der Titel, Erstauflage 1978 in der DDR. „Das klang interessant. Und dann habe in einem halben Jahr die Sprache gelernt“, sagt Gersonde.