Erstmals mehr freie Stellen als qualifizierte Arbeitslose in Ostdeutschland

Laut einer Studie gibt es im Osten eine Fachkräftelücke von 104.000 freien Stellen. Ändert sich die Lage am Arbeitsmarkt nun durch die Energiekrise?

Halle/MZ - Der Fachkräftemangel in Ostdeutschland verschärft sich: Erstmalig gibt es in diesem Jahr mehr freie Stellen als qualifizierte Arbeitslose. Demnach gab es laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln rund 250.000 offene Stellen (ohne Zeitarbeit), dem standen allerdings nur rund 240.000 qualifizierte Arbeitslose gegenüber.