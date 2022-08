Erste Strecke frei: Zwischen Aschersleben und Halberstadt ab Dienstag wieder Zugverkehr

Die Bahn sperrte über Nacht mehrere Verbindungen, um instabile Betonschwellen auszutauschen. Bauteile dieses Typs stehen im Verdacht, das tödliche Zugunglück Anfang Juni in Bayern mit versursacht zu haben.

Zwischen Aschersleben und Halberstadt sollen ab Dienstagmittag wieder Züge rollen können. Der Tausch der instabilen Schwellen hatte dort am Sonntag begonnen.

Halle (Saale) - Die erste vor einer Woche wegen instabiler Betonschwellen gesperrte Bahnstrecke in Sachsen-Anhalt soll am Dienstag im Laufe des Tages wieder freigegeben werden. Auf der Verbindung Aschersleben (Salzlandkreis)-Halberstadt (Harz) sollten „ab etwa 12 Uhr, plus/minus zwei Stunden“ wieder Züge fahren, sagte ein Sprecher des Zugbetreibers Abellio am Montag der MZ. Das habe die DB Netz AG, die das Schienennetz unterhält, zugesichert.