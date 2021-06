Erste Landkreise nahe Null – Corona-Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz sank in Sachsen-Anhalt auf 5,2.

Halle (Saale) - Die Corona-Inzidenz für Sachsen-Anhalt sinkt weiter. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut für das gesamte Bundesland 17 neue Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz sank auf 5,2. Es gab fünf weitere Todesfälle. Die Zahl der akut Infizierten sank auf etwa 800.

Weiterhin weist nur der Altmarkkreis eine zweistellige Inzidenz auf. Vier Landkreise sind hingegen nahe Null und wiesen in den vergangenen sieben Tagen noch maximal drei neue Infektionen auf.

Am Dienstag hatte die Landesregierung die neuen Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt vorgestellt. Demnach kann in vielen Bereichen die Testpflicht entfallen, wenn in den Landkreisen die Inzidenz für zehn Tage stabil unter 35 liegt. Aktuell wäre das für das komplette Bundesland gegeben. (mz)