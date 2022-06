Erst Corona, jetzt Krieg: Flughafen Leipzig/Halle in Turbulenzen

Halle - Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat schwerwiegende Folgen für den Flugverkehr in Europa und auch den Flughafen Leipzig/Halle. Drei dort zur Wartung abgestellte russische Frachtflugzeuge des Typs Antonov 124 dürfen den Flughafen nicht mehr verlassen. Die riesigen Cargo-Flieger gehören der russischen Volga-Dnepr-Gruppe. Am Wochenende hatte die Ukraine bekanntgegeben, dass die russischen Streitkräfte das in Kiew geparkte größte Frachtflugzeug der Welt, die Antonov 225, am Boden zerstört haben. Es war das weltweit einzige Exemplar und hatte in der Vergangenheit regelmäßig Leipzig/Halle angeflogen.

