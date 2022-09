Erst Corona, jetzt Energiekrise - Welche Restaurants schließen und welche einen Neuanfang wagen

Halle/MZ - Erst die Pandemie, dann der Energiepreisschock: Restaurants in Sachsen-Anhalt schlittert von einer Krise in die nächste. Nach Angaben des Branchenverbands Dehoga bringen die hohen Gas- und Strompreise und der knappe Geldbeutel vieler Kunden nun immer mehr Gastronomen in Existenznot. „Es ist jetzt in kurzer Zeit das zweite Mal, dass sie unverschuldet in eine Kostenwelle geraten“, sagt Dehoga-Landesvorsitzender Michael Schmidt der MZ.

