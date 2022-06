Die Einführung des Billigtickets bei der Deutschen Bahn setzt dem Fernbus-Riesen Flixbus auch in Sachsen-Anhalt zu. Wie das Unternehmen auf die Konkurrenz auf der Schiene reagiert und wohin die Magdeburger besonders gerne verreisen haben wir von dem Reiseanbieter erfahren.

Magdeburg/Halle/München - Seit der Einführung des 9-Euro-Tickets werden die Züge der Deutschen Bahn regelrecht überrannt. Zulauf, der an anderer Stelle fehlt. Vor allem die Fernbusunternehmen sind von dem Preisdumping bei der Bahn kalt erwischt worden. Doch das will etwa der Branchenriese Flixbus nicht auf sich sitzen lassen - und hat uns nicht nur verraten, wie das Unternehmen auf die Tiefpreise im Zugverkehr reagiert, sondern auch, welche die Strecken bei Fahrgästen aus Sachsen-Anhalt am beliebtesten sind.