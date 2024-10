Halle/MZ. - Die Erkältungszeit hat begonnen – und die Versorgung mit Medikamenten bleibt problematisch. Auch in Sachsen-Anhalt bestehe ein Mangel an Arznei, erklärt der Landesapothekerverband auf MZ-Anfrage. „Betroffen sind viele wichtige Medikamente von Antibiotika über Insuline bis zu Schmerz- und Betäubungsmitteln“, so der Vorsitzende Mathias Arnold. Aber ebenso Blutdruckmedikamente, Arznei für Dialysepatienten, Asthmamittel oder die Abnehmspritze Ozempic. „Der Trend bei den Lieferengpässen geht grundsätzlich nach oben“, so Arnold. Dies werde aktuell durch die Zunahme an Infekten noch saisonal verstärkt. „Bei vielen Apotheken besteht deswegen die Sorge, ihre Patienten in der beginnenden Erkältungssaison nicht jederzeit mit allen notwendigen Medikamenten versorgen zu können.“

