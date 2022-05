Erfolgreiches Nörgeln: Wie Sachsen-Anhalt Bundesbehörden ins Land holt

Halle (Saale)/MZ - Die Ansiedlung von Bundesbehörden kann man nur begrüßen. So werden gute Arbeitsplätze in der Region geschaffen oder hierhin verlagert. Das hilft, jungen Menschen eine Perspektive zum Bleiben zu geben und wirkt sich positiv auf Kaufkraft und Lohnniveau aus. Es ist ein Erfolg der Landesregierung und insbesondere des ausdauernden - in diesem Sinne positiven - Nörgelns von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Berlin.

