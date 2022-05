Energie Erdgas aus den Tiefen der Altmark: Wie lange wird es noch gefördert?

Das Erdgasfeld Altmark ist eines der größten in Europa. Seit 1969 wird in der Region industriell Gas gefördert. Zu DDR-Zeiten waren Tausende Altmärker beim VEB Erdgas/Erdöl beschäftigt. Doch wie lange wird die Förderung in der Region noch aufrechterhalten? Antworten geben Verantwortliche des Energieunternehmens Neptune Energy.