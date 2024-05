Juhuu, die ersten Erdbeerfelder haben geöffnet! Wo man in Sachsen-Anhalt ab sofort Erdbeeren pflücken kann, wieso man besser einen Korb statt einen Eimer mit aufs Feld nimmt und was man beim Ernten der roten Früchte unbedingt vermeiden sollte.

Wo man in Sachsen-Anhalt ab sofort Erdbeeren pflücken kann

Die ersten Erdbeerfelder in Sachsen-Anhalt haben geöffnet.

Magdeburg. - Endlich: Die Erdbeerzeit hat angefangen. Zwar kann man die roten Früchte schon seit Wochen im Supermarkt kaufen, doch am besten schmecken sie frisch vom Feld.

Welche Erdbeerfelder in Sachsen-Anhalt haben bereits geöffnet`? Wie sind die Öffnungszeiten? Und was muss man beim Ernten der Erdbeeren beachten?

Von wann bis wann ist die Erdbeersaison?

In Deutschland beginnt die Erdbeerzeit Mitte Mai. Haupterntezeit sind vor allem Juni und Juli. Im August werden die letzten Früchte von den Sträuchern geholt.

Wie erntet man Erdbeeren richtig?

Selbstpflücker sollten darauf achten, dass sie beim Ernten ein Stück Stiel an der Frucht lassen. Ein paar Zentimeter über den Blättern kann dieser mit den Fingernägeln abgeknipst werden. Dadurch hält sich die Erdbeere länger frisch und fängt nicht so schnell an zu schimmeln.

Auch auf den richtigen Behälter muss man achten. Wer die Erdbeeren in einem Eimer oder einer Schale aufbewahrt, riskiert Druckstellen an den Früchten. Viele Betreiber von Erdbeerfeldern verkaufen daher die typischen Körbe zum Pflücken. Diese eignen sich besonders, da durch sie Luft zirkulieren kann und nicht so viele Erdbeeren übereinander gestapelt werden.

Wo kann man 2024 in Sachsen-Anhalt Erdbeeren selbst pflücken?

Wer Erdbeeren nicht im Supermarkt kaufen, sondern lieber selbst pflücken möchte, kann in Sachsen-Anhalt zwischen zahlreichen Selbstpflückfeldern wählen.

Magdeburg und Umgebung: Irxleben (Hohe Börde), Ziegelei 2, täglich 8 bis 19 Uhr

(Hohe Börde), Ziegelei 2, täglich 8 bis 19 Uhr Magdeburg , Leipziger Chaussee, Hinter dem Classic Hotel, täglich 8 bis 19 Uhr

, Leipziger Chaussee, Hinter dem Classic Hotel, täglich 8 bis 19 Uhr Magdeburg , Halberstädter Chaussee 138-139, täglich 8 bis 19 Uhr

, Halberstädter Chaussee 138-139, täglich 8 bis 19 Uhr Ebendorf , Magdeburger Straße,

Ortsausgang Richtung A2, täglich 8 bis 19 Uhr

, Magdeburger Straße, Ortsausgang Richtung A2, täglich 8 bis 19 Uhr Schönebeck (Elbe), Barbyer Straße, täglich 9 bis 19 Uhr

(Elbe), Barbyer Straße, täglich 9 bis 19 Uhr Biederitz, Woltersdorfer Straße, täglich 9 bis 19 Uhr

Halle und Umgebung: Halle -Dölau/Salzmünde, direkt an der L159, Montag bis Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 16 Uhr

-Dölau/Salzmünde, direkt an der L159, Montag bis Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 16 Uhr Halle -Bruckdorf, Grubenstraße, Richtung Kanena, ab 16. Mai, täglich 9 bis 19 Uhr

-Bruckdorf, Grubenstraße, Richtung Kanena, ab 16. Mai, täglich 9 bis 19 Uhr Halle -Trotha, Magdeburger Chaussee 16, täglich 8.30 bis 18.30 Uhr

-Trotha, Magdeburger Chaussee 16, täglich 8.30 bis 18.30 Uhr Landsberg OT Oppin, Dessauer Straße 2a, täglich 9 bis 19 Uhr

OT Oppin, Dessauer Straße 2a, täglich 9 bis 19 Uhr Landsberg , Leipziger Straße 36a, täglich 9 bis 19 Uhr

, Leipziger Straße 36a, täglich 9 bis 19 Uhr Peißen /Zöberitz, B100, gegenüber der alten Metro, täglich 9 bis 19 Uhr

/Zöberitz, B100, gegenüber der alten Metro, täglich 9 bis 19 Uhr Weißenfels/Zeitz , Ortsrand von Werschen, direkt an der B91, ab 16. Mai, Montag bis Samstag 7.30 bis 18 Uhr, Sonntag 7.30 bis 16 Uhr

, Ortsrand von Werschen, direkt an der B91, ab 16. Mai, Montag bis Samstag 7.30 bis 18 Uhr, Sonntag 7.30 bis 16 Uhr Prosigk-Cosa, Cosaerstraße 20, täglich 9 bis 17 Uhr

Was muss man beim Waschen der Erdbeeren beachten?

Vor dem Verzehr sollten die Erdbeeren noch einmal abgewaschen werden. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn die Früchte können schnell das Aroma verlieren oder Druckstellen bekommen, wenn sie unter einem Wasserstrahl gewaschen werden. Experten empfehlen, die Erdbeeren kurz in stehendem Wasser (einem Wasserbad) zu waschen.

Wie bleibt das Erdbeeraroma lange erhalten?

Wer die Erdbeeren nicht gleich essen will, bewahrt sie am besten ungewaschen auf. Das grüne Blättchen sollte erst kurz vor dem Verzehr entfernt werden, rät die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse. So bleibt das Aroma erhalten.

Wie viel Tonnen Erdbeeren werden pro Jahr in Deutschland geerntet?

2023 ernteten die Erzeuger in Deutschland mehr als 130.600 Tonnen Erdbeeren. Damit deckten sie mehr als die Hälfte der heimischen Nachfrage nach frischen Erdbeeren ab, wie das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) mitteilt. Zusätzlich wurden vergangenes Jahr rund 114.000 Tonnen frische Erdbeeren importiert.

Wo werden in Deutschland am meisten Erdbeeren angebaut?

Die wichtigsten Anbauländer für Erdbeeren sind laut BZL Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Rund 60 Prozent der Gesamtanbaufläche entfielen auf diese drei Bundesländer.

Nach Angaben des BZL ist die Erdbeer-Anbaufläche in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2023 wurden auf rund 14.000 Hektar Erdbeeren angebaut – gegenüber 2015 ein Rückgang um fast ein Viertel.

Während im Freiland immer weniger Erdbeeren angebaut würden, habe der Anbau unter Schutzabdeckungen (meist Folientunneln) in Deutschland stark zugenommen. Im Jahr 2023 wurden auf 15 Prozent der Anbaufläche Erdbeeren unter Schutz angebaut, teilte das BZL mit. Vor zehn Jahren seien es nicht einmal drei Prozent gewesen.

Warum werden immer mehr Erdbeeren unter Schutzabdeckungen angebaut?

Der Anbau unter Schutz ermöglicht nach Angaben des BZL sicherere Ernten mit hoher Qualität, er schützt die Erdbeeren zum Beispiel vor Wettereinflüssen. Der Ertrag auf diesen Flächen sei fast doppelt so hoch wie im Freilandanbau: 29 Prozent der Erdbeerernte stammten laut BZL 2023 aus dem geschützten Anbau.

